На Дніпропетровщині затримали підозрюваних у розкраданні вугілля

Правоохоронці затримали у Дніпропетровській області організовану групу осіб, які впродовж тривалого часу розкрадали вугілля.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Встановлено, що до злочинної групи, яку організував працівник залізниці, входило 12 осіб, серед яких працівники галузі та їхні родичі. Злодії майже щодня розкрадали вугілля з вантажних вагонів на станції Богуславський, яке належало ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”. При цьому розкрадання відбувалися у спосіб та в розмірах, які дозволяли приховувати завдані збитки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що викрадене вугілля зберігалося в мішках на території домоволодінь учасників групи. Замовникам його доставляли приватним транспортом підозрюваних

За результатами обшуків було виявлено та вилучено близько 15 тонн вугілля, транспортні засоби, якими доставляли викрадене, мобільні телефони та інші речові докази.

Загалом було задокументовано 6 фактів викрадення вугілля та його подальшої продажу працівниками залізниці. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Загальна сума збитків встановлюється.

Як раніше повідомлялось, в локомотивному депо Одеса-Сортувальна ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизельного палива.