Різні сценарії контрнаступу можна покласти в основу кіносюжетів, - Маляр про плани, які оприлюднюють ЗМІ

Раніше вона нагадала, що йдеться про таємну інформацію.

Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр, коментуючи поширені у ЗМІ сценарії майбутнього українського наступу заявила, що деякі з них «можна буде покласти в основу сюжету кіно».

Про це вона написала у своєму Telegram.

"Численні сценарії контрнаступу, які зараз оприлюднюються, можна буде покласти в основу сюжетів кіно. Але то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі", – наголосила заступниця очільника Міноборони.

Раніше Маляр сказала, що Збройні сили України не оголошуватимуть про початок контрнаступу, це секретна інформація.