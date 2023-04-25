Різні сценарії контрнаступу можна покласти в основу кіносюжетів, - Маляр про плани, які оприлюднюють ЗМІ

Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр, коментуючи поширені у ЗМІ сценарії майбутнього українського наступу заявила, що деякі з них «можна буде покласти в основу сюжету кіно».
Про це вона написала у своєму Telegram.
"Численні сценарії контрнаступу, які зараз оприлюднюються, можна буде покласти в основу сюжетів кіно. Але то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі", – наголосила заступниця очільника Міноборони.
Раніше Маляр сказала, що Збройні сили України не оголошуватимуть про початок контрнаступу, це секретна інформація.