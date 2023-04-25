Пік паводку для Києва і області минув, – Укргідроенерго

Пік паводку для Києва та Київської області минув, якщо і буде друга хвиля, то вона буде слабшою і не призведе до підтоплення.

Про це заявив в ефірі телемарафону генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Цей паводок уже пішов на спад. Це найбільший паводок. Це ми спостерігаємо більше 5-6 днів. Уже йде спад. І надіємося, що якщо буде друга хвиля, вона не буде такою об'ємною, як була перша. І я думаю, що ми справимося з нею. І більшого підтоплення, ніж було до того, не буде”, – сказав він.

Водночас у КМДА повідомили, що пік весняної повені позаду, але столичні рятувальники продовжують моніторинг ситуації.

Станом на 8-му ранку 25 квітня рівень води в річці Дніпро складав 592 см над позначкою "0" поста біля мосту Метро (критичний рівень води – від 715 см). Такий же рівень води було зафіксовано о 20:00 напередодні 24 квітня. Добові коливання рівня води якщо й відбуваються, то в межах 5-10 см, а загальний рівень води поступово зменшується.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка 24 квітня рівень води у річці Дніпро у Києві біля моста “Метро” становив 9 283 см – на 20 см менше показника попереднього дня.