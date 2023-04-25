Києво-Печерська Лавра: Комісія Мінкульту прийняла на баланс братські келії та Теплий храм

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики оглянула та прийняла на баланс заповідника "Києво-Печерська лавра" братські келії та Теплий храм на території Нижньої лаври.

Про це в ефірі телемарафону повідомила директорка Департаменту культурної спадщини МКІП Мар'яна Томин.

"Нам вдалося потрапити ще у два корпуси Києво-Печерської лаври - у 43-й та 48-й. Сорок восьмий корпус є пам'яткою національного значення - Теплий храм. Водночас 43 корпус складають братські келії - це пам'ятка місцевого значення. І на відміну від попередніх корпусів, ці були в задовільному стані. Тому вони теж прийняті на баланс", - сказала вона.

Також Томин нагадала, що за результатами попередніх обстежень на баланс заповідника прийняли такі корпуси, як 44-й, 38-й, 37-й та 112-й. За її словами, останній корпус "був у жахливому технічному стані", водночас інші, окрім захламлення майном, що належало стороннім особам, були в належному стані.

Нагадаємо, що комісія Міністерства культури та інформаційної політики виявила ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору в одному з корпусів Києво-Печерської лаври.

19 квітня комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Раніше поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Міністр культури повідомив, що після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.