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У Чернівецькій області чоловік підпалив церкву і магазин

Підозрюваного затримали. 

У Чернівецькій області чоловік підпалив церкву і магазин
Фото: cv.npu.gov.ua

У Чернівецькій області зловмисник підпалив церкву та магазин. Підозрюваного, 34-річного мешканця села Іспас, затримали.

Фото: cv.npu.gov.ua
Фото: cv.npu.gov.ua

Поліція отримала повідомлення про пожежу в селі Мілієво вранці 24 квітня. Правоохоронці попередньо зʼясували, що церква і магазин загорілися в результаті підпалу. 

Фото: cv.npu.gov.ua

"Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили порушника. Ним виявився 34-річний житель села Іспас. Співробітники поліції затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", – зазначили в ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.

Слідчі відкрили провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Мотиви зловмисника не повідомляються. 

Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ Московсього патріархату додала, що горів храм Іова Почаївського. У єпархії заявили, що "шансів на порятунок" церкви немає. 

Нагадаємо, раніше цього місяці підпал храму відбувся в Львові. Невідомі підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Рятувальникам вдалося загасити пожежу до того, як вогонь спричинив трагічні наслідки. 

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