Прихожанки Почаївської лаври у Тернопільській області, яка досі перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату, назвали Володимира Путіна “своїм правителем”.

Такими думками вони поділилися з Громадським.

Жінки зазначили, що ракетні удари по Україні “Бог посилає через гріхи”, а вбиває українців не Путін.

“Це все Бог. Він стріли може посилати через беззаконня. Якщо ангели направлять такі стріли, весь світ може злетіти. А Путін − йому Бог дав право. Він отримав владу від Бога ”, − заявили прихожанки.

Вони додали, що “українці загордилися”, бо захотіли волі та незалежності.

Окрім того, прихожани загалом виступають проти того, щоб Почаївська лавра розірвала оренду з УПЦ МП.

“Господь сам вирішить усі питання. Головне для нас, це щоб не чіпали храм”, − сказала одна з них.

Нагадаємо, Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври, а Мінкультури створило комісію для перевірки використання об'єктів святині.