На Луганщині російські військовослужбовці та вагнерівці влаштували смертельну перестрілку

“Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК “Вагнер” все частіше намагаються відшукати винних у цьому", заявили у Генштабі.

У Станиці Луганській відбулася бійка між російськими військовослужбовцями та найманцями ПВК “Вагнер”.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Бійка переросла у перестрілку. Унаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін.

“Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК “Вагнер” все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного”, − додали у Генштабі.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що окупанти у Донецьку хочуть залишати частини через "повний безлад".