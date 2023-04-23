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На Луганщині російські військовослужбовці та вагнерівці влаштували смертельну перестрілку

“Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК “Вагнер” все частіше намагаються відшукати винних у цьому", заявили у Генштабі.

На Луганщині російські військовослужбовці та вагнерівці влаштували смертельну перестрілку
Фото: ГУР

У Станиці Луганській відбулася бійка між російськими військовослужбовцями та найманцями ПВК “Вагнер”.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Бійка переросла у перестрілку. Унаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін.

“Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК “Вагнер” все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного”, − додали у Генштабі.

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Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що окупанти у Донецьку хочуть залишати частини через "повний безлад".

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