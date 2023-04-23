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SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск

Мультимільярдер пожертвував Україні 100 мільйонів доларів.

SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
Фото: EPA/UPG

Компанія SpaceX відмовилася від коштів Міністерства оборони США за роботу супутників інтернет-зв'язку Starlink в Україні.

Про це власник компанії, мультимільярдер Ілон Маск написав у відповідь на допис письменника Стівена Кінга у Твіттері.

Кінг закликав Маска передати його плату за “блакитну галочку” у Твіттері фонду Сергія Притули. Він зауважив, що “галочка” вартує лише 8 доларів, тому, можливо, Ілон Маск міг би додати трохи більше.

У відповідь Маск написав: “Я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів, скільки ви пожертвували?”. Він додав, що SpaceX відмовилася від оплати Міністерства оборони за супутники.

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Торік Маск, який придбав Twitter, публічно скаржився на фінансові втрати SpaceX в Україні, але пізніше пообіцяв продовжувати надавати послуги “безкоштовно”.

У січні голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь заявив, що в Україні працюють понад 25 тисяч систем Starlink.

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