Поліція розслідує вибух на АЗС у Харкові

Поліція проводить перевірку за фактом вибуху, який 22 квітня стався на АЗС у Новобаварському районі Харкова.
Про це повідомляє поліція Харківщини.
Під час вибуху ніхто не постраждав.
За даними правоохоронців, 22 квітня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення про пожежу на одній з АЗС, розташованій в Новобаварському районі Харкова. У цей час у місті та області була оголошена повітряна тривога.
Поліція відкрила провадження за статтею 113 (ч.2) "Диверсія", санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в суботу після 22:00 російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район ракетами С-300.
У Харкові одна з російських ракет розірвалася над територією овочевої фабрики. В результаті пошкоджені теплиці, робочі цехи.