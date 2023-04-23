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Поліція розслідує вибух на АЗС у Харкові

Під час вибуху ніхто не постраждав.

Поліція розслідує вибух на АЗС у Харкові
Фото: Поліція Харківщини

Поліція проводить перевірку за фактом вибуху, який 22 квітня стався на АЗС у Новобаварському районі Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Під час вибуху ніхто не постраждав. 

За даними правоохоронців, 22 квітня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення про пожежу на одній з АЗС, розташованій в Новобаварському районі Харкова. У цей час у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Поліція відкрила провадження за статтею 113 (ч.2) "Диверсія", санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, в суботу після 22:00 російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район ракетами С-300.

У Харкові одна з російських ракет розірвалася над територією овочевої фабрики. В результаті пошкоджені теплиці, робочі цехи. 

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