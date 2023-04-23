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За тиждень ЗСУ знищили понад 4,3 тис. російських окупантів

Також ліквідовано 18 танків.

За тиждень ЗСУ знищили понад 4,3 тис. російських окупантів
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

За тиждень, з 17 по 23 квітня, українські військові ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити вертоліт та 63 БПЛА.

Про це повідомив у Телеграм перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу - 4350 осіб ліквідовано,
  • танків - 18 од.,
  • бойових броньованих машин - 48 од.,
  • артилерійських систем - 42 од.,РСЗВ - 1 од.,
  • засобів ППО - 5 од,
  • вертольотів - 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 72 од,
  • спеціальної техніки - 13.

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Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 186 420 військових.

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