За тиждень ЗСУ знищили понад 4,3 тис. російських окупантів

За тиждень, з 17 по 23 квітня, українські військові ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити вертоліт та 63 БПЛА.

Про це повідомив у Телеграм перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу - 4350 осіб ліквідовано,

танків - 18 од.,

бойових броньованих машин - 48 од.,

артилерійських систем - 42 од.,РСЗВ - 1 од.,

засобів ППО - 5 од,

вертольотів - 1 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63,

автомобільної техніки та автоцистерн - 72 од,

спеціальної техніки - 13.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 186 420 військових.