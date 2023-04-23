За тиждень ЗСУ знищили понад 4,3 тис. російських окупантів

За тиждень, з 17 по 23 квітня, українські військові ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити вертоліт та 63 БПЛА.
Про це повідомив у Телеграм перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу - 4350 осіб ліквідовано,
- танків - 18 од.,
- бойових броньованих машин - 48 од.,
- артилерійських систем - 42 од.,РСЗВ - 1 од.,
- засобів ППО - 5 од,
- вертольотів - 1 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 72 од,
- спеціальної техніки - 13.
Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 186 420 військових.