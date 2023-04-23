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Ігнат: Росія до осені не зможе накопичити навіть третину від тих ракет, що мала раніше

Виробництво ракет складно здійснювати в умовах санкцій.

Ігнат: Росія до осені не зможе накопичити навіть третину від тих ракет, що мала раніше
Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Росія до осені не зможе відновити й третину ракетного потенціалу, який мала на початку повномасштабного вторгнення до України.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Росія буде використовувати будь-які способи посилення свого потенціалу. Восени та взимку РФ випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що виробництво ракет доволі тривале. Окрім того, його складно здійснювати в умовах санкційного тиску.

"Ворог намагатиметься отримати додаткові системи від інших країн. Про це говорять вже пів року, ми знаємо, які країни хотіли долучитися до цього. Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати на озброєнні", - додав Ігнат.

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Нагадаємо, що керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що запас ворожих ракет близький до критичного, однак не виключені нові обстріли.

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