Запас ворожих ракет близький до критичного, однак не виключені нові обстріли, – Гуменюк

Ворог вимушений економити ракети через те, що їхній запас близький до критичного. Однак противник залишає ракетні обстріли як один з пріоритетних засобів надати собі штучну перевагу у ситуації, коли немає успіхів на полі бою.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

“Вони готові застосувати зброю. Інше питання в тому, що вони дійсно намагаються економити, і це все ж таки зброя високоточна, яку вони воліють застосувати по конкретних цілях, конкретних об'єктах, щоб мати відповідний результат. Хоча ми знаємо випадки, коли вони випускали абсолютно по мирному населеному пункту, по Одещині – сім "калібрів", які прилетіли у школу, зруйнували будинок культури й так далі. Але це тоді вони мали таку можливість "розкошувати", а зараз усе ж таки в них запас ракет близький до критичного, тому скоріше за все будуть економити, але не виключено, що будуть таки й застосовувати”, – сказала Гуменюк.

За її інформацією, наразі у Чорному морі присутні ракетоносії РФ, але ворог починає заводити їх у пункти базування через шторм.

Нагадаємо, вчора у водах Чорного моря чергували два російські підводні ракетоносії, оснащені вісьмома ракетами "Калібр".