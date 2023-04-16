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Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії

Вони маневрують у безпечному для себе районі.

Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії
начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Наразі у водах Чорного моря чергують два російські підводні ракетоносії, оснащені вісьмома ракетами "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону сказала керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Корабельне угрупування продовжує маневри, але перебуває в ракетобезпековому для себе районі. На жаль, вони можуть звідти досягати районів України. Тому небезпека зберігається. На бойовому чергуванні два підводні ракетоносії, споряджені 8-ма ракетами", - підкреслила Гуменюк.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни завдали 28 авіаційних та шість ракетних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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