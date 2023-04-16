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Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків

Це рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. 

Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Україна і РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися ще 130 українців. 

"Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту – Ред.)… Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках", – написав у Телеграм керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Фото: Андрій Єрмак у Telegram
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Він наголосив, що Україна добиватиметься повернення всіх захоплених ворогом людей. 

З початку повномасштабної війни Україна визволила понад 2000 військовополонених. Попередній обмін відбувся 10 квітня – додому повернулися 100 захисників. 14 квітня повернули тіла 82 захисників. 

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