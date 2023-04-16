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Росіяни завдали авіаудару по підприємству в місті Семенівка на Чернігівщині

Спалахнула пожежа, люди не постраждали.

Росіяни завдали авіаудару по підприємству в місті Семенівка на Чернігівщині
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У суботу близько 23:30 російські окупанти нанесли удар з повітря по прикордонню Чернігівської області.

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування “Північ”.

“Надвечір Великодня російська армія вчергове нанесла ураження з повітря по прикордонню Чернігівської області”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 23:30 був зафіксований авіаудар по підприємству в місті Семенівка. Попередньо, постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці. Рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, яку спричинило влучання.

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Нагадаємо, 15 квітня росіяни обстріляли некерованими ракетами Юнаківську громаду на Сумщині.

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