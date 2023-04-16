Унаслідок обстрілів Костянтинівки на Донеччині поранені троє людей

У суботу 15 квітня російські окупанти обстріляли з артилерії місто Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомила Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Станом на 18:30 внаслідок чисельних атак отримали поранення троє цивільних жителів: 30 та 44-річні жінки, які під час обстрілу були в аптеці, а також 31-річний чоловік, що перебував неподалік від одного з торговельних центрів міста", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті пошкоджені торговельні об'єкти, легкові автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, 14 квітня о 16:10 російські війська обстріляли Костянтинівку. Пошкоджені дві нежитлові будівлі, без постраждалих.