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Росіяни протягом суботи 70 разів били по Херсонській області. Загинули двоє мирних, двоє – поранені

Пошкоджено школу. 

Росіяни протягом суботи 70 разів били по Херсонській області. Загинули двоє мирних, двоє – поранені
Попередні обстріли Херсонської області (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Протягом суботи російська армія 70 разів била по Херсонській області, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, авіації та безпілотників. Загинули двоє мирних людей, ще двоє отримали поранення.

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"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні", – написав він. 

З деокупованої території 15 квітня евакуювали 61 особу.

Загиблими є дружина й донька спортивного лікаря

Нагадаємо, цієї ночі ворог вчинив масований удар по Запорізькій області. Постраждали декілька населених пунктів, зокрема обласний центр. У Комишувасі росіяни у Великодню ніч обстріляли церкву. 

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