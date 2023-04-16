Росіяни протягом суботи 70 разів били по Херсонській області. Загинули двоє мирних, двоє – поранені

Протягом суботи російська армія 70 разів била по Херсонській області, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, авіації та безпілотників. Загинули двоє мирних людей, ще двоє отримали поранення.

Херсон росіяни обстрілювали пʼять разів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні", – написав він.

З деокупованої території 15 квітня евакуювали 61 особу.

Загиблими є дружина й донька спортивного лікаря.

Нагадаємо, цієї ночі ворог вчинив масований удар по Запорізькій області. Постраждали декілька населених пунктів, зокрема обласний центр. У Комишувасі росіяни у Великодню ніч обстріляли церкву.