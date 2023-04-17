Протягом неділі 16 квітня окупанти здійснили 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Він уточнив, що ворог здійснив 46 артилерійських удари, чотири авіаційні, чотири із застосуванням безпілотників та дві атаки з РСЗВ.
“Наразі зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об'єктів соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна. У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Секретар Запорізької місткої ради Анатолій Куртєв додав, що вчора ввечері росіяни вдарили по Запоріжжю.
“Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки садового кооперативу – вилетіли шибки, пошкоджено фасади, дахи, паркани. На щастя, люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли дачні будинки в Запорізькій області. У Великодню ніч росіяни обстріляли в Запорізькій області церкву.