Головне за день. Неділя, 16 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 45 відбитих атак противника, наслідки ворожого ракетного удару по Слов'янську, воєнний Великдень. Яким запам’ятається 417-й день повномасштабної війни.

Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені.

За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: п'ятьох (у тому числі 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

Нагадаємо, 14 квітня росіяни завдали масованого ракетного удару по Слов'янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК "С-300". Жертвами цієї атаки стали 39 людей, 15 із них загинули, 24 були поранені.

Наймасштабніших руйнувань рашисти завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий - рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. За добу на цих ділянках фронту наші захисники відбили понад 45 атак противника.

Противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Наші захисники збили чотири ворожих БпЛА (2 - типу “Орлан-10”, один розвідувальний “Елерон” та 1 дрон-камікадзе “Ланцет”). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 квітня – в нашій новині.

У неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі Дніпропетровської області.

Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована.

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.

У неділю, 16 квітня, архімандрит Авраамій освятив паски в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє LB.ua.

Це перше Великоднє богослужіння Православної церкви України в цій святині.

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