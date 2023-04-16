В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Договірний бій
Договірний бій
Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за день. Неділя, 16 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 45 відбитих атак противника, наслідки ворожого ракетного удару по Слов'янську, воєнний Великдень. Яким запам’ятається 417-й день повномасштабної війни.

Головне за день. Неділя, 16 квітня
Фото: Макс Требухов

Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені.

За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: п'ятьох (у тому числі 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

Нагадаємо, 14 квітня росіяни завдали масованого ракетного удару по Слов'янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК "С-300". Жертвами цієї атаки стали 39 людей, 15 із них загинули, 24 були поранені.

Наймасштабніших руйнувань рашисти завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий - рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. За добу на цих ділянках фронту наші захисники відбили понад 45 атак противника.

Противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Наші захисники збили чотири ворожих БпЛА (2 - типу “Орлан-10”, один розвідувальний “Елерон” та 1 дрон-камікадзе “Ланцет”). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 квітня – в нашій новині.

У неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі Дніпропетровської області.

Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована.

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.

У неділю, 16 квітня, архімандрит Авраамій освятив паски в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє LB.ua.

Це перше Великоднє богослужіння Православної церкви України в цій святині.

Ексклюзивні фото — в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies