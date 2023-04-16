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У Слов'янську вже 13 загиблих внаслідок обстрілу, який стався 14 квітня

Під завалами можливе перебування ще 2 осіб.

У Слов'янську вже 13 загиблих внаслідок обстрілу, який стався 14 квітня
Фото: Павло Кириленко

У Слов'янську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу, який стався 14 квітня. 

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 16:00 16 квітня на місці завалу вилучено тіло загиблої жінки", – йдеться у повідомленні.

Загалом на місці події було вилучено з-під завалів тіла 7 людей, 2 людей вдалося врятувати. За інформацією від Національної поліції під завалом можливе перебування ще 2 осіб.

Всього внаслідок обстрілу постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення.

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Нагадаємо, 14 квітня близько 16-ї години росіяни атакували Слов'янськ ракетами С300, спрямувавши їх одразу на кілька житлових кварталів міста. 

В результаті ракетного удару по Слов’янську були пошкоджені понад 50 житлових будинків.

Вдень 16 квітня у Слов'янську на місці проведення аварійно-рятувальних робіт було вилучено тіло загиблого чоловіка.

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