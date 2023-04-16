Сумнівалися, що повернемося додому, - Резніков про переговори з росіянами у Білорусі

Міністр оборони Олексій Резніков зізнався, що під час поїздки до Мінська у перші дні війни на перемовини з росіянами члени української делегації не були впевнені, що повернеться додому.

Про це міністр заявив в інтерв’ю іспанському виданню Larazon.

Перемовини з росіянами стали для нього найгіршим днем і найскладнішим рішенням.

"Метою було створення гуманітарних коридорів для порятунку життів мирного населення. Було дуже важко сказати "так" президенту, коли він попросив мене, тому що я відчував глибоку ненависть (до росіян – ред.). І, як переговірник, я знаю, що це емоція, яка не приносить користі. Це було жахливо – потиснути руку ворогу. Було чотири зустрічі, три в Білорусі і одна в Туреччині. Скажу вам, що в перших трьох ми зовсім не відчували себе в безпеці і навіть сумнівалися, що повернемося додому", - розповів міністр.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен наразі не бачить підстав для переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що підставою для проведення "реальних переговорів" з Росією є повне виведення російської армії з усієї окупованої території, включно з Кримом.