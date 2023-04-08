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Блінкен не бачить підстав для переговорів між Україною та РФ

"Перемир'я" зараз дасть можливість Росії відпочити, а потім знову напасти.

Блінкен не бачить підстав для переговорів між Україною та РФ
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен наразі не бачить підстав для переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.

Про це повідомляє DW.

Блінкен заявив, що якщо припинення вогню призведе до "практично ратифікації захоплення Росією певних територій в Україні, то це не стане справедливим та міцним миром". За його словами, за таких умов це дало би можливість Росії реорганізувати війська, відпочити, а через певний час знову напасти.

Він зауважив, що 141 країна в ООН висловилася за справедливий мир і повагу до основоположних принципів, що лежать в основі статуту ООН, "які були порушені Росією, включаючи територіальну цілісність".

Держсекретар США наголосив, що перед Заходом нині стоять дві цілі. Перша - зробити все можливе, щоб допомогти Україні повернути захоплені території, зокрема через контрнаступ, який очікується в найближчі кілька тижнів.

Друга - допомогти Києву створити середньостроковий та довгостроковий потенціал для стримування агресії та для самозахисту. За словами Блінкена, будуть потрібні значні зусилля, щоб допомогти Україні відновитися від руйнувань. Крім того, поки Росія не змінить курс, "ми маємо зберігати безпрецедентний тиск" на Москву за допомогою санкцій та експортного контролю, наголосив він.

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Раніше Блінкен казав, що якщо "мирний план" Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу, і не буде конструктивним.

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