Росіяни понівечили конструкцію будівлі та дах, у вікнах не лишилося скла.

Російська армія надвечір 7 квітня завдала удару авіаційними бомбами по середмістю Берислава.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджена будівля закладу фахової освіти.

Боєприпаси ворога понівечили конструкцію будівлі та дах, у вікнах не лишилося скла. За попередньою інформацією, люди живі та неушкоджені.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що по Херсонщині 7 квітня вороги здійснили 71 обстріл, випустивши 397 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Херсон росіяни обстріляли з мінометів двічі, восьмеро людей поранені. А в Бериславі під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.