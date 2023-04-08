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У Бериславі окупанти пошкодили заклад освіти

Росіяни понівечили конструкцію будівлі та дах, у вікнах не лишилося скла.

У Бериславі окупанти пошкодили заклад освіти
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія надвечір 7 квітня завдала удару авіаційними бомбами по середмістю Берислава.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджена будівля закладу фахової освіти.

Боєприпаси ворога понівечили конструкцію будівлі та дах, у вікнах не лишилося скла. За попередньою інформацією, люди живі та неушкоджені.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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Нагадаємо, що по Херсонщині 7 квітня вороги здійснили 71 обстріл, випустивши 397 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Херсон росіяни обстріляли з мінометів двічі, восьмеро людей поранені. А в Бериславі під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. 

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