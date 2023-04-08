За добу росіяни вбили жителя Донеччини, є жертви на Харківщині та Херсонщині, - ОВА

На Донеччині за добу росіяни вбили одного жителя, ще одна людина отримала поранення.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рашисти обстрілювали населені пункти ракетами (тип ракети не встановлено), мінометами, РСЗВ "Град", здійснили авіаудар "НКРС".

Під обстріли потрапили Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Костянтинівка, селища Очеретине та Велика Новосілка, а також населені пункти Времівка, Сєверне, Тоненьке, Бахмут, Курахове, Торське, Українськ і Карлівка.

Вночі був ракетний обстріл Костянтинівки. За оперативною інформацією, зафіксували чотири удари ЗРК С-300 по району промислової зони.

На даний час інформацію про постраждалих уточнюють.

Ситуація на Харківщині така: на Слобожанському напрямку загарбники здійснили обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ.

На Куп’янському під обстріли Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка та Кіндрашівка.

Вчора внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна Куп'янського району було пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. А внаслідок удару по с. Борисівка Харківського району загинув 39-річний цивільний.

У с. Кучерівка Куп'янського району обстрілами було пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, в результаті спалахнула пожежа. А в районі с. Миколаївка Чугуївського району в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися 40-річний чоловік, 50-річна жінка та 55-літній співробітник ДСНС. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

По Херсонщині за добу вороги здійснили 71 обстріл, випустивши 397 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.

Херсон росіяни обстріляли з мінометів двічі, восьмеро людей поранені. А в Бериславі під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Двоє фельдшерів отримали поранення. Також внаслідок авіаційного удару по місту часткових руйнацій зазнали споруди на території зернового елеватора та житловий будинок.

У с. Новоберислав вщент зруйновано будівлю дитячого садка та частково пошкоджено житловий будинок. Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Постраждалих доставили до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама - у стані середньої тяжкості, а дівчинка отримала тяжкі поранення.

Чернігівщина (зокрема, Новгород-Сіверський район) зазнала за добу двох обстрілів із мінометів. Вночі зафіксували атаку (ймовірно, рашисти скинули бомбу з літака) біля села Іванпуть Семенівської громади Новгород-Сіверського район. Було пошкоджено, за попередньою інформацією, три житлові будинки, у населеному пункті відсутнє газо-, водо- і електропостачання. Обійшлося без жертв.

Сумщину загарбники обстріляли вночі та зранку з території РФ. Було зафіксовано шість обстрілів (46 "прильотів") прикордонних громад – Краснопільської, Середино-Будської, Великописарівської.

7 квітня упродовж дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області – Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Є руйнування.

Так, під авіаобстріл потрапила Середино-Будська ОТГ. Було пошкоджено одне домогосподарство.

Запорізька область зазнала 76 обстрілів за добу, під вогонь ворога потрапили 16 населених пунктів на лінії розмежування у Пологівському та Василівському районах. Зафіксовано 23 повідомлення про руйнування. Інформації про постраждалих не надходило.

Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганщини знову потрапили під артилерійських вогонь окупантів минулої доби. Безуспішні наступальні дії росіяни вели вчора на південь від Кремінної, а також в районі Серебрянського лісництва.

По Миколаївщині рашисти вчора завдали удару з артилерії по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, двоє добровольців із Литви отримали поранення в бою з російськими окупантами.

У Харківській області ексгумували тіла вбитих рашистами братів.