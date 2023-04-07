Росіяни обстріляли прикордоння Харківщини, є загиблий

Російські війська обстріляли селище Борисівка Харківського району. В результаті загинув цивільний чоловік.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні міста і села Харківщини. На жаль, є жертви серед цивільного населення. ьогодні, близько 14:30, російські окупанти обстріляли с. Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік", - написав він.

Нагадаємо, минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

5 квітня внаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини поранений мирний житель.