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Росіяни обстріляли прикордоння Харківщини, є загиблий

Сьогодні вдень окупанти обстріляли селище Борисівка.

Росіяни обстріляли прикордоння Харківщини, є загиблий
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Російські війська обстріляли селище Борисівка Харківського району. В результаті загинув цивільний чоловік.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні міста і села Харківщини. На жаль, є жертви серед цивільного населення. ьогодні, близько 14:30, російські окупанти обстріляли с. Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік", - написав він.

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Нагадаємо, минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

5 квітня внаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини поранений мирний житель.

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