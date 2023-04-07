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Прокуратура передала в АРМА майно подружжя підприємців із Херсона, які підозрюються у веденні бізнесу з окупантами

Це 19 автотранспортних засобів вартістю понад 7 млн грн.

Прокуратура передала в АРМА майно подружжя підприємців із Херсона, які підозрюються у веденні бізнесу з окупантами
Фото: Офіс Генпрокурора

Прокуратура передала Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно подружжя підприємців із Херсона, які підозрюються у веденні бізнесу з окупантами. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“За клопотанням прокурорів Херсонської обласної прокуратури арештовано та передано в управління АРМА майно, що належать двом підозрюваним у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Це 19 автотранспортних засобів вартістю понад 7 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані – подружжя, яке в період окупації міста активно провадило господарську діяльність у взаємодії з окупаційною владою, чим підтримували реалізацію узурпованих владних повноважень на захопленій території.

Свою компанію зі збирання відходів, надання послуг перевезення речей, оренди вантажних автомобілів вони перереєстрували за законодавством РФ. Також відкрили рахунки у російському банку. Після цього уклали договори про надання послуг з розрахунками у рублях з представниками окупаційних органів влади, установ та продовжили займатися підприємницькою діяльністю.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно Мін'юст повідомив, що в Україні відкрито близько 5 тисяч кримінальних проваджень щодо колабораціонізму. При цьому в міністерстві зауважили, що проживання людини на тимчасово окупованій території не означає, що така людина є колаборантом.

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