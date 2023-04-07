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Пункти Незламності на Харківщині переводять на весняно-літній режим

У "сплячий режим" переведуть і 11 пунктів, які було розгорнуто в наметах.

Пункти Незламності на Харківщині переводять на весняно-літній режим

У Харківській області Пункти Незламності переводять на весняно-літній режим роботи. Із 761 Пункта 298 буде переведено у режим очікування, але за потреби їх оперативно повернуть до роботи.

Відповідне рішення було ухвалено на черговій регіональній Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба ОВА.

Зазначається, що в "сплячий режим" переведуть і 11 пунктів, які було розгорнуто в наметах.

"У Харкові та населених пунктах області продовжить працювати 101 Пункт Незламності, які було організовано районними військовими адміністраціями – переважно вони розташовані в приміщеннях шкіл. 62 Пункти Незламності працюватимуть у пожежних частинах ДСНС у Харківській області", –розповів директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

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Ще 289 Пунктів Незламності працювали в аптеках, на заправках та магазинах за ініціативи бізнесу. Чи будуть вони діяти влітку, мають вирішити самі господарі приміщень.

"Основне завдання Пунктів Незламності на весняно-літній період – у разі тривалого відключення електроенергії дати можливість людям зарядити гаджети та забезпечити доступ до інтернету. Районним адміністраціям ми радили залишити працювати цілодобово найбільший пункт, інші перевести в денний режим роботи", – зазначили в Департаменті цивільного захисту.

Також у Пунктах Незламності, за потреби, можуть проводити роз’яснювальні заходи для населення, наприклад, лекції щодо мінної небезпеки. Оновлені дані буде розміщено на сайті nezlamnist.gov.ua.

Нагадаємо, з листопада минулого року по всій країні розгорнули проєкт для підтримки людей – "Пункти незламності". У них доступні всі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Пункти працюють обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

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