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Ворог обстрілював зі ствольної і реактивної артилерії прикордоння Харківщини

Пошкоджені будинки, люди не постраждали.

Ворог обстрілював зі ствольної і реактивної артилерії прикордоння Харківщини
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Огірцеве, Вільхуватка, Дворічна та інші населені пункти”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Сьогодні зранку під обстрілами знову Вовчанськ Чугуївського району. Вчора внаслідок обстрілів села Караїчне Вовчанської громади пошкоджено приватний житловий будинок, сталися пожежі.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

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Нагадаємо, 5 квітня внаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини поранений мирний житель. 

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