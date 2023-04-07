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Росіяни за добу поранили сімох мирних людей у Херсонській області. Били по будинках, парку і критичній інфраструктурі

Росіяни за добу поранили сімох мирних людей у Херсонській області. Били по будинках, парку і критичній інфраструктурі
Попередні обстріли Херсонської області
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Протягом минулої доби російська армія 46 разів відкривала вогонь по Херсонській області. Окупанти випустили 258 снарядів. 

Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, в об'єкти критичної інфраструктури та територію парку. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Внаслідок військової агресії рф 7 людей дістали поранення", – написав він. 

Учора ввечері ворог тричі вдарив із авіації по Бериславу, двічі – по Новобериславу та один раз – по Козацькому. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому. 

З деокупованої території області евакуювали 46 осіб.

Нагадаємо, Рада оборони Херсонської області заборонила сім'ям з дітьми в'їзд до населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян. Йдеться про села, селища, смт та міста Херсонського та Бериславського районів, розташовані на узбережжі. 

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