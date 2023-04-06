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Поліцейські викрили ще одну колаборантку на Харківщині

Жінка, серед іншого, проводила збори місцевих мешканців.

Поліцейські викрили ще одну колаборантку на Харківщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції підозрюють у співпраці з росіянами 67-річну депутатку місцевої селищної ради у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації села Шипувате Куп’янського району жінка здійснювала свою антиукраїнську діяльність. Окупанти призначили підозрювану на посаду “виконуючої обов’язки помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області”, - повідомили в поліції.

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Підозрювана брала участь у нарадах керівництва, проводила збори місцевих мешканців, організовувала прибирання території н.п. Шипувате.

Наразі вирішується обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, слідчі поліції повідомили про підозру двом зловмисникам, котрі організували незаконну схему зняття з військового обліку.

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