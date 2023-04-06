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Киян запрошують доєднатись до толок, котрі пройдуть 8 квітня

Роботи будуть проводитись за найпроблемнішими адресами, їх визначено майже 40. 

Киян запрошують доєднатись до толок, котрі пройдуть 8 квітня
Фото: Виталий Головин

В рамках весняного місячника із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану 8 квітня о 10:00 розпочнеться толока у всіх районах Києва. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“У суботу, 8 квітня, представники підприємств та установ усіх форм власності візьмуть участь у роботах із поліпшення благоустрою, щоб зробити столицю кращою навіть в умовах воєнного стану”, - зазначив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко. 

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Роботи будуть проводитись за найпроблемнішими адресами, їх визначено майже 40. 

На місцях будуть працювати координатори, які забезпечать містян рукавичками, пакетами для сміття та граблями. Також міська влада подбає про техніку для вивезення сміття.

Нагадаємо, колишнього заступника гендиректора КП "Київзеленбуд" судитимуть за службову недбалість, яка призвела до збитків столичному бюджету на майже 800 тис. гривень.

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