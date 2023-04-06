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Росія перекинула до прикордоння з Литвою не менш ніж десяток танків 120-ї бригади ЗС Білорусі

На залізничну станцію Гудогай, що за 9 кілометрів від кордону з Литвою, прибув ешелон із не менш ніж 20 одиницями військової техніки.

Росія перекинула до прикордоння з Литвою не менш ніж десяток танків 120-ї бригади ЗС Білорусі
Фото ілюстративне
Фото: Міноборони Білорусі

Росія перекинула до прикордоння з Литвою не менш ніж десяток танків 120-ї бригади ЗС Білорусі.

Про це повідомляє у телеграмі моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Техніку переправили вночі 6 квітня. На залізничну станцію Гудогай, що за 9 кілометрів від кордону з Литвою, прибув ешелон з не менш ніж 20 одиницями військової техніки збройних сил Білорусі.

Відомо, що серед техніки в ешелоні є щонайменше 10-15 танків Т-72Б/Б3, БТРи, БМП та МТ-ЛБ.

Також РФ перекинула військову техніку 120-ї білоруської бригади, яка дислокується в Уруччі (Мінськ). Звідти ешелон виїхав ще ввечері 5 квітня.

Нагадаємо, Росі виведе з Білорусі близько двох тисяч солдатів.

Тим часом республіка не планує розгортати тактичну ядерну зброю біля західних кордонів.

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