Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція – 32-м, - Резніков

Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція – 32-м.

Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков у своєму твітері.

За словами глави Міноборони, "українці найкраще вміють зброєю натівського зразка знищувати російську армію".

"Така експертиза є надзвичайно важливою для Альянсу", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, під час зустрічі з Резніковим грецький міністр оборони Нікос Панагіотопулос заявив, що його держава продовжить підтримувати Україну, надаючи різного роду допомогу. Йдеться про уже надані і заплановані пакети, до яких входять 72 тонни гумдопомоги, 3870 тонн військової техніки, ракети Stinger, реактивні та артилерійські снаряди, бойові БМП-1 БТР.

Тим часом Польща лобіюватиме постачання літаків натівських стандартів.