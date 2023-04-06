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Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція – 32-м, - Резніков

"Українці найкраще вміють зброєю натівського зразка знищувати російську армію", - зазначив глава Міноборони.

Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція – 32-м, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков
Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція – 32-м.

Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков у своєму твітері.

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За словами глави Міноборони, "українці найкраще вміють зброєю натівського зразка знищувати російську армію".

"Така експертиза є надзвичайно важливою для Альянсу", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, під час зустрічі з Резніковим грецький міністр оборони Нікос Панагіотопулос заявив, що його держава продовжить підтримувати Україну, надаючи різного роду допомогу. Йдеться про уже надані і заплановані пакети, до яких входять 72 тонни гумдопомоги, 3870 тонн військової техніки, ракети Stinger, реактивні та артилерійські снаряди, бойові БМП-1 БТР.

Тим часом Польща лобіюватиме постачання літаків натівських стандартів.

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