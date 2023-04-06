Діти пожалілися старшому братові, той одразу ж звернувся в поліцію.

У Дніпрі затримали священника одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що священнослужитель після смерті дружини тривалий час вчиняв розпусні дії над неповнолітніми доньками, залишаючись із ними вдома наодинці. Дівчатам 13 і 15 років.

Потерпілі розповіли про наругу старшому брату, який одразу звернувся в поліцію.

Розбещувачу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України. Його затримали.

"За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням "зеленої кімнати" інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася. Наразі прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в прокуратурі.

Діти наразі перебувають під наглядом лікарів.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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