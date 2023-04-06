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У Дніпрі затримали священника УПЦ МП, який розбещував своїх неповнолітніх доньок

Діти пожалілися старшому братові, той одразу ж звернувся в поліцію.

У Дніпрі затримали священника УПЦ МП, який розбещував своїх неповнолітніх доньок
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі затримали священника одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

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Слідство встановило, що священнослужитель після смерті дружини тривалий час вчиняв розпусні дії над неповнолітніми доньками, залишаючись із ними вдома наодинці. Дівчатам 13 і 15 років.

Потерпілі розповіли про наругу старшому брату, який одразу звернувся в поліцію.

Розбещувачу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України. Його затримали.

"За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням "зеленої кімнати" інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася. Наразі прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в прокуратурі.

Діти наразі перебувають під наглядом лікарів.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше у Римі помер кардинал Джордж Пелл – колишній скарбник Ватикану, якого австралійський суд у 2018 році визнав винним у педофілії. 

Суд в Оренбурзькій області Росії засудив до 21 року позбавлення волі багатодітного священника Миколу Стремського - він ґвалтував 11 прийомних дітей.

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