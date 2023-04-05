Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк провів у храму службу українською мовою.

Сьогодні вранці громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України.

Про це повідомляє у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого Московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ”, – написав Козицький.

Голосування за перехід храму до ПЦУ супроводжувалося невеликими сутичками і суперечками. Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк у співслужінні духовенства єпархії здійснив богослужіння українською мовою.

Нагадаємо, вчора у Хмельницькому люди, що зібралися біля церкви Казанської ікони Божої Матері УПЦ МП, проголосували за перехід до Православної церкви України.