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НАТО збільшить оборонний бюджет через російську агресію, – Столтенберг

“Президент Путін готується воювати далі”.

НАТО збільшить оборонний бюджет через російську агресію, – Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття другого дня саміту НАТО заявив, що країни-члени планують збільшити бюджет фінансування оборонного сектору на тлі російської агресії.

Про це йдеться на сайті НАТО

"Президент Путін не готується до миру, він готується воювати і далі. Учора я обговорив з паном Кулебою, і наголосив, що НАТО об'єднані у нашому рішенні підтримувати і посилювати нашу допомогу. Ми маємо дати Україні все чого вона потребує на полі бою, щоб вона перемогла як суверенна незалежна країна", – сказав генсек Альянсу.

Він наголосив, що НАТО надалі підтримуватиме інших партнерів, які зіткнулись з тиском з боку РФ, зокрема Молдову, Грузію, а також Боснію та Герцоговину.

"Ми не можемо сприймати нашу безпеку як належне, тому ми повинні інвестувати більше в нашу оборону. На Вільнюському саміті союзники домовляться про нову угоду щодо інвестицій в оборону з мінімальними інвестиціями в оборону 2% ВВП", – зауважив Столтенберг. 

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Нагадаємо, міністри закордонних справ членів НАТО виступили за розробку багаторічної програми підтримки України. Ця програма має допомогти Україні зблизитись із НАТО.

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