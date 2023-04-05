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Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС

Китайський посол стверджує, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з Росією.

Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Посол Китаю в ЄС Фу Цун
Фото: EPA/UPG

Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун (Fu Cong) заявив, що Китай не на стороні Росії у війні в Україні. 

Про це повідомляє The New York Times. 

У годинному інтерв’ю напередодні європейської дипломатичної місії в Пекіні посол Китаю в Європейському Союзі сказав, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з Росією. Він зауважив, що зв’язки двох країн не такі вже “безмежні”, як колись заявляли їхні лідери.

Лише за три тижні до того, як Росія вторглася в Україну, президенти Володимир Путін і Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, в якій проголосили "безмежність" дружби між їхніми країнами. Але посол Фу Цун сказав, що Китай не був на стороні Росії у війні, і що деякі люди "навмисно неправильно це тлумачать".

Він додав: "Без обмежень" — це не що інше, як риторика".

Пан Фу звернув увагу, що Китай не надав Росії військової допомоги та не визнав її спроб анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.

Посол Китаю Фу Цун зробив ці заяви перед поїздкою до Китаю президента Франції Еммануеля Макрона і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

Зазначається, європейські лідери намагаються збалансувати свої глибокі торговельні зв’язки з Китаєм на тлі американського тиску з метою зробити політику щодо Китаю більш жорсткою, особливо в світлі підтримки Китаєм Росії з початку війни. 

Китай намагається представити себе посередником, наполягаючи на тому, що він поважає територіальну цілісність України, водночас схвалюючи деякі наративи Москви про війну.

Нагадаємо, Макрон і Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні. Макрон перебуватиме з візитом у Китаї з середи, 5 квітня, по п'ятницю, 7 квітня.

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