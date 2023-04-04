Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
ГоловнаПолітика

На підході ще більше військової допомоги, - Кулеба після зустрічі з Блінкеном

Міністри також обмінялися думками напередодні саміту НАТО.

На підході ще більше військової допомоги, - Кулеба після зустрічі з Блінкеном
Фото: Дмитро Кулеба

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він повідомив у Twitter.

"Приємно зустрітися з Ентоні Блінкеном. На підході ще більше військової допомоги, щоб допомогти Україні звільнити більше території від російської окупації. Я вдячний США за непохитну підтримку України. Ми також обмінялися думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться в повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба подякував високому представнику ЄС з питань закордонних справ Жозепу Боррелю та членам ЄС за рішення про поставку Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також