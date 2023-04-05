Макрон і фон дер Ляєн сьогодні прибудуть до Китаю, говоритимуть про Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Еммануель Макрон прибудуть до Китаю в середу, намагаючись “перезавантажити” зв’язки з важливим економічним партнером, одночасно обговорюючи такі гострі питання, як Україна та торговельні ризики.

Про це пише Reuters.

Востаннє Макрон відвідував Китай у 2019 році, тоді як для фон дер Ляєн це буде перша поїздка на посаді.

Суворий контроль за пандемією в Китаї змусив країну усі дипломатичні зустрічі проводити онлайн, а відносини КНР з Європою погіршилися: спочатку через заблокований інвестиційний пакт у 2021 році, а потім через відмову Пекіна засудити Росію за її вторгнення в Україну.

Для Макрона, який зіткнувся вдома з протестами через пенсійну реформу, ця поїздка дає шанс отримати деякі економічні перемоги, оскільки він подорожує з делегацією у складі 50 осіб, включно з Airbus, який веде переговори про велике замовлення на літаки, машинобудівною компанією Alstom і ядерним гігантом EDF.

Однак деякі аналітики вважають, що показове підписання угоди виглядатиме опортуністичним у період загострення напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен знизити ризики у відносинах з Пекіном. Йдеться зокрема про обмеження доступу Китаю до чутливих технологій і зменшення залежності від ключових ресурсів, таких як важливі мінерали, сонячні батареї та інші чисті технологічні продукти.

Макрон запросив фон дер Ляєн у поїздку, аби показати європейську єдність після того, як французькі посадовці розкритикували канцлера Німеччини Олафа Шольца за самостійну поїздку до Китаю наприкінці минулого року.

За словами радників Макрона, він підштовхнув ЄС до більш стійких торговельних відносин з Китаєм і загалом підтримує позицію фон дер Ляєн, але французький лідер публічно утримується від різкої антикитайської риторики, оскільки Пекін схильний до двосторонніх заходів у відповідь.

Окрім торгівлі, європейці заявили, що хочуть переконати Китай використати свій вплив на Росію, щоб принести мир до України або принаймні перешкодити Пекіну напряму підтримувати свого союзника.

“Обоє (Макрон і фон дер Ляєн) мають на увазі не лише бізнес, але й Україну. Я впевнений, що візит буде нелегким”, – сказав президент Торгової палати ЄС у Китаї Йорг Вуттке.

Раніше цього року Китай запропонував мирний план з 12 пунктів щодо війний в Україні, який був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію. США та НАТО у той час заявили, що Китай розглядає можливість надсилання зброї Росії. Пекін ці звинувачення заперечує.

Нагадаємо, до Китаю наступного тижня має приїхати глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.