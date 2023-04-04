Боррель наступного тижня планує відвідати Китай

"Ми очікуємо, що постійний член Радбезу ООН має виступати на захист заснованого на правилах світопорядку. І Китай несе моральний обов'язок у тому, щоб сприяти справедливому миру".

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель наступного тижня планує вирушити до Китаю.

Про це він заявив під час преспідходу в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

Боррель нагадав, що в березні прем'єр Іспанії Педро Санчес відвідав Пекін, а цього тижня до Китаю вирушив президент Франції Еммануель Макрон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я поїду наступного тижня також", - сказав він.

За словами Борреля, ЄС дає чітко зрозуміти Китаю, що позиція Пекіна щодо дій Росії в Україні "визначить якість наших відносин". Він також додав, що під час переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі він обговорив роль Китаю в контексті війни Росії в Україні.

"Ми очікуємо, що постійний член РБ ООН має виступати на захист заснованого на правилах світопорядку. І Китай несе моральний обов'язок у тому, щоб сприяти справедливому миру", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час нещодавньої поїздки до Росії чітко дав зрозуміти Володимиру Путіну, що не слід розгортати атомну зброю.