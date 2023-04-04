У Нідерландах у залізничній аварії загинула людина, ще близько 30 поранені

І Нідерландах, у селі Ворсхотен поблизу Гааги з колій зійшли декілька вагонів потягу. Одна людина загинула, близько 30 – поранені, пише Bloomberg.

Серед потерпілих чимало в важкому стані. Аварія трапилася на ділянці залізниці, що пролягає через канал і частково в полі. Аби дістатися пошкоджених вагонів, екстреним службам довелось зводити імпровізовані переправи.

Передня частина поїзда сильно пошкоджена, ще частина вагонів зійшла з рейок.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Причина аваруї поки що невідома. Голландські ЗМІ повідомили, що на коліях був невеликий будівельний кран, але влада поки це не верифікувала.

Після аварії місцева пожежна команда написала у Twitter, що, схоже, сталося зіткнення пасажирського поїзда з "будівельним матеріалом".

"Жахлива залізнична аварія біля Ворсхотена, де, на жаль, одна людина загинула та багато людей отримали поранення. Мої думки з рідними та з усіма постраждалими. Я бажаю їм усього найкращого", – написав у Twitter прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Нагадаємо, що в лютому унаслідок залізничної катастрофи в Греції загинули 50 людей, ще десятки були поранені. Катастрофа, що була викликана руйнівним станом грецької залізниці, спричинила масові протести по країні.