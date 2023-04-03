ChatGPT можуть тимчасово заблокувати у Німеччині

Країна, до речі, запросила в італійського регулятора "додаткову інформацію" про блокування чат-бота.

У Німеччині можуть тимчасово заблокувати ChatGPT через проблеми із захистом даних, повідомляє Handelsblatt.

Як заявила прессекретар федерального комісара із захисту даних Ульріха Кельбера, такий крок підпадатиме під юрисдикцію державних органів захисту даних, бо оператор OpenAI, що розташований у США, є компанією.

Адміністрація Кельбера запросила в італійського регулятора "додаткову інформацію" про блокування ChatGPT. Ці дані потім передадуть відповідним державним органам та ЗМІ. У Федеральному міністерстві внутрішніх справ пояснили – аби офіційно заблокувати штучний інтелект на території країни, необхідно керуватися Загальним регламентом захисту даних, який застосовують безпосередньо у всій Європі.

У Німеччині є також і противники блокування ChatGPT. Так, федеральний міністр цифрових технологій та транспорту Німеччини Фолькер Вісінг висловився проти такого обмеження.

"Нам потрібна не заборона на додатки, а способи забезпечення таких цінностей, як демократія та прозорість", – сказав Вісінг. За даними його міністерства, правова база ЄС може зробити "Європу глобальним піонером у галузі надійного штучного інтелекту".

Колишній головний спеціаліст із захисту даних Баден-Вюртемберга Штефан Брінк зауважив, що не бачить причин сповільнювати роботу програмного забезпечення штучного інтелекту в Німеччині. На його думку, органи контролю мають займатися лише наглядом за розвитком подій.

Нагадаємо, днями Італія заблокувала чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT. Країна тимчасово обмежила обробку даних користувачів американською компанією OpenAI.

У лютому ChatGPT став доступним в Україні.