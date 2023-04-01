Зокрема, це стосується сонячної та вітрової генерацій.

Україна планує стати хабом Європи з розвитку відновлюваної енергетики, особливо сонячної та вітрової генерацій, а також водневих технологій і біоенергетики.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков провів у Берліні зустріч з державною міністеркою у справах Європи та клімату МЗС Німеччини Анною Люрманн.

Сторони обговорили напрямки посилення двосторонньої співпраці та акцентували на необхідності прискорення процесів зеленого переходу під час відбудови енергосектору України.

Ярослав Демченков звернув увагу на високий потенціал України у розвитку відновлюваної енергетики, особливо сонячної та вітрової генерацій, а також водневих технологій і біоенергетики.

“Україна може стати хабом сталої енергетики Європи, і ми ставимо перед собою такі амбітні цілі у рамках наших програм з відновлення енергетичного сектору”, - зазначив він.

Особливу увагу на зустрічі сторони приділили питанням посилення взаємодії та координації зусиль для введення нових санкцій щодо енергетичної галузі РФ, зокрема проти атомної галузі.

Ярослав Демченков подякував Німеччині за підтримку енергетичного сектору України наданим обладнанням для проведення відновлювальних робіт, а також за внесок до Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Нагадаємо, в Укренерго назвали ключові компоненти підготовки до наступної зими. До наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист енергетичних об’єктів.