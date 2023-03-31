Голова НБУ закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії

"Заява Групи RBI не містить чіткого плану з конкретними кроками та строками їх реалізації".

Національний банк України відзначає позитивні сигнали в заяві Групи Raiffeisen Bank International (RBI), оголошеній за результатами Загальних зборів 30 березня. Однак, зауважує, що заява не містить чіткого плану з конкретними кроками та строками їх реалізації.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

При цьому в Нацбанку зазнаили, що така заява може свідчити про перехід від пошуку "стратегічних варіантів майбутнього" до готовності банку до реального скорочення ділової активності в Росії.

"Висловлюємо сподівання, що RBI Group як відповідальний член міжнародної фінансової спільноти вже найближчим часом докладе зусиль для впровадження в життя зазначених ініціатив", – йдеться в повідомленні.

Голова НБУ звернувся до Наглядової ради RBI і закликав Групу не зволікати з рішенням щодо виходу з РФ. Він також звернув увагу на неприйнятність потенційного виходу банку з Росії шляхом обміну активами з підсанкційним Сбєрбанком в Австрії.

"Райффайзен Банк в Україні як системно важливий банк, який сприяє підтриманню фінансової стабільності в країні в розпал війни, має підтримку НБУ. Участь банку в розвитку банківського сектору, економічних програмах та гуманітарних проєктах відчутна і важлива", – наголосили в НБУ.

Національний банк і надалі продовжить уважно стежити за діяльністю банків, які мають працюючі дочірні структури в РФ, та надалі порушуватиме питання присутності міжнародних банків на російському ринку.

Нагадаємо, раніше у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи.

Раніше повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.

Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.