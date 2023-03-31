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Виконавча рада МВФ погодила старт нової програми підтримки для України в розмірі $15,6 млрд, - Шмигаль

Кошти від Фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність, зазначив прем'єр.

Виконавча рада МВФ погодила старт нової програми підтримки для України в розмірі $15,6 млрд, - Шмигаль
Фото: Віталій Носач

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду погодила старт нової програми підтримки для України. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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е програма в розмірі $15,6 млрд і терміном на чотири роки. 

"Кошти від МВФ допоможуть Уряду профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність. Програма буде складатися з двох частин. Перша – це термінове фінансування до нашої перемоги у війні. Друга частина – це післявоєнна відбудова та трансформація України. Перший транш у розмірі понад 2,7 млрд доларів очікуємо вже найближчим часом", - пояснив прем'єр.

Шмигаль додав, що програма МВФ стане частиною загального пакету фінансової підтримки для України від міжнародних партнерів у розмірі $115 млрд. 

Як пояснили в Нацбанку України, рішення Ради директорів МВФ передбачає негайне виділення першого траншу в розмірі $2,7 млрд. Надалі транші виплачуватимутьза результатами щоквартальних переглядів програми. 

Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 4,5 млрд дол. США).

У НБУ повідомили, що з огляду на надзвичайно високий рівень невизначеності, спричинений війною Росії проти України, програму EFF реалізовуватимуть у два етапи:

  • на першому зусилля спрямують на збереження макроекономічної та фінансової стабільності в умовах війни, щоб зміцнити потенціал України на її шляху до перемоги;
  • на другому, повоєнному, фокус зміститься на амбітніші структурні реформи для зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності, підтримання поствоєнної відбудови, сприяння сталому довгостроковому зростанню та прискорення вступу України до ЄС.

Нагадаємо, 31 березня до державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (це 1,8 млрд дол. США) кредиту. Днями державну скарбницю поповнив грант від США на $1,25 млрд.

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