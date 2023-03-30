Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
ГоловнаЕкономікаДержава

Енергосистема працює з резервом потужності без обмеження споживачів, – Міненерго

Завершені ремонтні роботи у регіонах, що постраждали від негоди.

Енергосистема працює з резервом потужності без обмеження споживачів, – Міненерго
Фото: Укргідроенерго

Станом на ранок четверга 30 березня енергосистема України працює без обмежень споживачів із резервом потужності. Проте нетривалі відключення можливі у Одеській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє сайт Міністерства енергетики Україні.

“Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Протягом останньої доби завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни”, – йдеться у повідомленні.

Однак уточнюється, що у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення.

Частково відновлене електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, вчора у Києві та 12 областях були введені аварійні відключення світла через негоду. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також