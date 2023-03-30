Енергосистема працює з резервом потужності без обмеження споживачів, – Міненерго

Завершені ремонтні роботи у регіонах, що постраждали від негоди.

Станом на ранок четверга 30 березня енергосистема України працює без обмежень споживачів із резервом потужності. Проте нетривалі відключення можливі у Одеській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє сайт Міністерства енергетики Україні.

“Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Протягом останньої доби завершено ремонтні роботи і відновлено електропостачання у постраждалих від негоди районах у північних, центральних та південних регіонах країни”, – йдеться у повідомленні.

Однак уточнюється, що у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення.

Частково відновлене електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, вчора у Києві та 12 областях були введені аварійні відключення світла через негоду.