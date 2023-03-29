Литва візьме участь у програмі фінансування України від МВФ

Програма спрямована на зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності України.

Уряд Литви схвалив приєднання до запланованої Міжнародним валютним фондом (МВФ) програми фінансування України. Обсяг фінансування за цією програмою складає 15,6 млрд доларів.

Про це повідомляє LRT.

“Литва послідовно підтримує Україну в різних міжнародних форматах, включно з фінансовими ініціативами. Фінансові гарантії, які дозволять затвердити широкомасштабну програму МВФ для України вже найближчим часом, є ще одним виявом потужної підтримки західних партнерів, у тому числі Литви”, – зазначив міністр фінансів Гінтаре Скайсте.

Очікується, що 48-місячну програму виконавча рада МВФ затвердить 31 березня. Вона спрямована на зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності України та на впровадження довгострокових структурних реформ.

До цієї політичної заяви приєднались країни G7 та Іспанія. Кілька інших країн ЄС, зокрема Австрія, Бельгія, Польща та Нідерланди, обмірковують це питання.

Нагадаємо, цього року Канада надасть Україні пільговий кредит на суму 2,4 млрд канадських доларів (близько 1,9 млрд доларів США).