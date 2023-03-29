Німеччина виділить додаткові €12 млрд на військову допомогу Україні

3,2 мільярда євро допомоги запланували на цей рік.

Німеччина надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 12 мільярдів євро, повідомляє Reuters.

29 березня бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив не передбачені у бюджеті видатки, запити на які надійшли від міністерств оборони та закордонних справ.

Додаткове фінансування передбачає 3,2 мільярда євро, які розраховані на 2023 рік, а також кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік на суму близько 8,8 мільярда євро.

"На ці гроші Україна може безпосередньо купувати озброєння за підтримки уряду Німеччини", - йдеться у заяві представників коаліційного уряду ФРН у бюджетному комітеті парламенту. Вони також додали, що "важливо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно".

За даними міністерства закордонних справ Німеччини, з початку російського вторгнення уряд виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що міністерство фінансів Німеччини просить парламент збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки з 3 до понад 15 млрд євро.

Тим часом днями в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2.