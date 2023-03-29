Німеччина виділить додаткові €12 млрд на військову допомогу Україні

Німеччина надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 12 мільярдів євро, повідомляє Reuters.
29 березня бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив не передбачені у бюджеті видатки, запити на які надійшли від міністерств оборони та закордонних справ.
Додаткове фінансування передбачає 3,2 мільярда євро, які розраховані на 2023 рік, а також кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік на суму близько 8,8 мільярда євро.
"На ці гроші Україна може безпосередньо купувати озброєння за підтримки уряду Німеччини", - йдеться у заяві представників коаліційного уряду ФРН у бюджетному комітеті парламенту. Вони також додали, що "важливо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно".
За даними міністерства закордонних справ Німеччини, з початку російського вторгнення уряд виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку України.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що міністерство фінансів Німеччини просить парламент збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки з 3 до понад 15 млрд євро.
Тим часом днями в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2.