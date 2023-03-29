Король Чарльз здійснить свій перший закордонний візит як монарх – до Німеччини

Король Чарльз та королева-консорт Камілла сьогодні здійснять перший закордонний візит як монархи. Вони вирушать до Німеччини, і ця поїздка є частиною зусиль із налагодження стосунків між Великою Британією та Євросоюзом після Brexit, повідомляє Reuters.

Спершу Чарльз мав відвідати Францію, а не Німеччину, але візит скасували через масові протести в країні, що почалися через пенсійну реформу.

Поїздка короля й королеви-консорта займатиме три дні. Вони побуває в Берліні, Бранденбурзі та Гамбурзі і обговорять із німецькими посадовцями поточні питання.

"Візит відзначатиме відносини Великобританії з Францією та Німеччиною, відзначаючи нашу спільну історію, культуру та цінності. Це також можливість подивитися вперед і показати, як наші країни працюють у партнерстві, чи то для боротьби зі зміною клімату; реагувати на конфлікт в Україні; використовувати торгові та інвестиційні можливості або ділитися найкращим з нашого мистецтва та культури.", – йшлося в повідомленні на сайті Букінгемського палацу до того, як поїздку до Франції скасували.

Нагадаємо, що в лютому король Чарльз відвідав навчання українських військових у Британії. Король зустрівся з деякими іноземними військовослужбовцями, які об’єднали зусилля з Великою Британією для підтримки навчання українських військ. Чарльз також мав нагоду поспілкуватися з українськими військовими, які беруть участь у базовій підготовці.