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Дії Китаю показали, що країна ніколи не була нейтральною, − Сунак

“Очевидно, що Росія залежить від Китаю”, заявив британський прем'єр.

Дії Китаю показали, що країна ніколи не була нейтральною, − Сунак
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що дії Китаю “підривають довіру” до країни як нейтральної сторони щодо України.

Про це пише Bloomberg.

Він закликав президента Сі Цзіньпіна “використати свій вплив на Путіна, щоб припинити цю війну”.

Виступаючи на слуханнях у парламентському комітеті в Лондоні у вівторок, Сунак сказав, що після зустрічі Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна в Москві було “очевидно, що Росія залежить від Китаю”.

Хоча уряд Великобританії “вітає підтримку Китаєм територіальної цілісності України”, його рішення утриматися від резолюцій Ради Безпеки ООН і “дії в інших місцях” показали, що КНР не була нейтральною, сказав прем’єр-міністр.

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Нагадаємо, 20 березня Сі Цзіньпін приїхав до Путіна у Москву. Під час візиту він назвав КНР і РФ "хорошими сусідами та надійними партнерами". Ця поїздка до Росії – перша для Сі за чотири роки. Він також став першим закордонним лідером, який зустрівся з Путіним після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на його арешт.

"Мирний план" Китаю щодо війни в України, опублікований у роковини повномасштабної агресії РФ, включає припинення вогню та скасування "односторонніх санкцій". План різко розкритикували в США. Україна також не погоджується з усіма його пропозиціями. 

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